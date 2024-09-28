«Хезболла» официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара.

Перед этим стало известно, что Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Izraēlas @IDF apstiprina, ka #Hezbollah teroristiskās organizācijas vadītājs, viens no tās dibinātājiem, Hasans Nasralla vakar likvidēts kopā ar Hezbollah Dienvidu frontes komandieri Ali Karki un citiem Hezbollah komandieriem.



Hasans Nasralla 32 gadu laikā, esot Hezbollah… pic.twitter.com/5kWUCcekws — Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) September 28, 2024

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболла" Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила.

Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки

в Иране заявили о беспрекословной поддержке «Хезболлы» на Ближнем Востоке.