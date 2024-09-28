«Хезболла» официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы
«Хезболла» официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара.
Перед этим стало известно, что Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Izraēlas @IDF apstiprina, ka #Hezbollah teroristiskās organizācijas vadītājs, viens no tās dibinātājiem, Hasans Nasralla vakar likvidēts kopā ar Hezbollah Dienvidu frontes komandieri Ali Karki un citiem Hezbollah komandieriem.— Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) September 28, 2024
Hasans Nasralla 32 gadu laikā, esot Hezbollah… pic.twitter.com/5kWUCcekws
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболла" Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила.
Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки
в Иране заявили о беспрекословной поддержке «Хезболлы» на Ближнем Востоке.
Оставить комментарий(2)