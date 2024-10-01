Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Выигрывая тактически, можно проиграть стратегически!» - Раев об операции ВСУ в Курской области 1 1475

В мире
Дата публикации: 01.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Выигрывая тактически, можно проиграть стратегически!» - Раев об операции ВСУ в Курской области

Успешной ли является операция украинских военных в Курской области? Ответ на этот вопрос в эфире TV24 дал полковник запаса НВС Игорь Раев.

«Под Курском сейчас сосредоточено много украинских сил, которые можно было бы использовать для контратаки в другом месте. Теперь их будет не так просто вытащить оттуда, потому что российская армия не позволит им просто перейти границу обратно и снова там закрепиться.

Как Раев иллюстрирует события на местах – русские последуют за украинцами, если они начнут отступать, а линия фронта будет двигаться в обе стороны. «Оттуда будет крайне сложно вывести украинские войска. Это означает, что теоретически эти силы не потеряны полностью для какой-то крупной контратаки, но задействовать их где-то будет крайне сложно».

«С тактической точки зрения, конечно, эта операция была очень хорошей. Мы видим, как далеко украинцам удалось проникнуть и занять российскую территорию, но теперь возникает большой вопрос: не была ли это стратегическая ошибка. Выигрывая что-то тактически, вы также можете совершить очень большую ошибку стратегически. Как в шахматах», — описывает Раев неоднозначность ситуации.

«Это может оказаться очень тяжёлой ловушкой, к тому же мы не имеем полной картины о возможностях украинской армии, знаем лишь приблизительно количество частей и бригад», — говорит эксперт, признаваясь, что мы не знаем их вооружения, мы не знаем их уровень обучения и подготовки, мы не знаем, насколько хорошие у них командиры.

«Без этих факторов это лишь сырая, общая информация, по которой нельзя сказать - есть сильная армия или это пока просто квадраты на карте, которым еще предстоит трансформироваться в настоящие боевые единицы, способные вести боевые действия и выполнять задачи», — резюмирует Раев.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео