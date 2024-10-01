«Под Курском сейчас сосредоточено много украинских сил, которые можно было бы использовать для контратаки в другом месте. Теперь их будет не так просто вытащить оттуда, потому что российская армия не позволит им просто перейти границу обратно и снова там закрепиться.

Как Раев иллюстрирует события на местах – русские последуют за украинцами, если они начнут отступать, а линия фронта будет двигаться в обе стороны. «Оттуда будет крайне сложно вывести украинские войска. Это означает, что теоретически эти силы не потеряны полностью для какой-то крупной контратаки, но задействовать их где-то будет крайне сложно».

«С тактической точки зрения, конечно, эта операция была очень хорошей. Мы видим, как далеко украинцам удалось проникнуть и занять российскую территорию, но теперь возникает большой вопрос: не была ли это стратегическая ошибка. Выигрывая что-то тактически, вы также можете совершить очень большую ошибку стратегически. Как в шахматах», — описывает Раев неоднозначность ситуации.

«Это может оказаться очень тяжёлой ловушкой, к тому же мы не имеем полной картины о возможностях украинской армии, знаем лишь приблизительно количество частей и бригад», — говорит эксперт, признаваясь, что мы не знаем их вооружения, мы не знаем их уровень обучения и подготовки, мы не знаем, насколько хорошие у них командиры.

«Без этих факторов это лишь сырая, общая информация, по которой нельзя сказать - есть сильная армия или это пока просто квадраты на карте, которым еще предстоит трансформироваться в настоящие боевые единицы, способные вести боевые действия и выполнять задачи», — резюмирует Раев.