Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве - последним на этом посту.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев. "Мой пятый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России и последний - в качестве верховного представителя и вице-председателя (Еврокомиссии. - Ред.)", - написал он в субботу, 9 ноября, в соцсети X.

"Поддержка ЕС Украины была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет возглавлять повестку дня ЕС", - добавил Боррель, которого сменит на посту главы внешнеполитической службы ЕС экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

In Kyiv for my 5th visit since Russia’s full-scale invasion and last one as HRVP.



EU support to #Ukraine has been my personal priority during my mandate and will remain on top of the EU's agenda.

По данным агентства dpa, на железнодорожном вокзале в Киеве Борреля встретила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова. До конца дня 9 ноября запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.