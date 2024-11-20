Бундесвер готовит германский бизнес к войне с Россией

Бундесвер начал проводить разъяснительную работу среди крупнейших компаний ФРГ на случай войны с Россией, при этом он опирается на секретный план правительства Германии, сообщила во вторник, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, первоначальная версия документа под названием "Оперативный план Германия" содержит около 1000 страниц. В нем перечислены сооружения и инфраструктурные объекты, нуждающиеся в защите на случай войны. В нем имеются также инструкции, как действовать в случае обороны или в случае возникновения напряженности из-за российских маневров на восточном фланге НАТО, когда Германия должна будет стать логистическим центром для сотен тысяч военных и для доставки техники и медикаментов.

Как сообщает FAZ, на недавней встрече в торговой палате Гамбурга военные напрямую общались с представителями бизнеса и в числе прочего рекомендовали им обучить дополнительно как минимум пять водителей грузовиков на каждые 100 сотрудников. Командующий войсками в федеральной земле Гамбург подполковник Йорн Плишке (Jörn Plischke) также посоветовал компаниям стремиться к автономии - к примеру, использовать дизельные генераторы или собственные ветряные турбины, составить детальный план для экстренных случаев и удостовериться в том, что персонал знает, как действовать.

Встречи с представителями бизнеса

В Гамбурге, пишет FAZ, прошла еще одна встреча с представителем бундесвера, на которой тот задавал "абсолютно конкретные вопросы" - например, что нужно делать, если через город придут союзные войска и что - если река Эльба будет перекрыта, железнодорожная сеть атакована, а магазины не смогут открыться из-за отсутствия света.

По словам Плишке, такие встречи с представителями бизнеса проходят по всей Германии. В бундесвере сообщили, что всем региональным командованиям поручено выполнять эти задачи. "Россия уже начала готовиться к войне", - уверен Плишке. По его оценке, основанной на данных разведки, через четыре-пять лет Россия будет готова к дальнейшему наступлению на Запад.

Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что "Оперативный план Германия" еще не завершен и будет дополнен по результатам совместных учений гражданских структур и бундесвера под кодовым названием Red Storm Bravo. Во время первого этапа этих учений (Red Storm Alpha) отрабатывалась защита портовых сооружений, чтобы предотвратить попытки разведки и диверсии. Вторая фаза, как пишет издание, будет значительно масштабнее.