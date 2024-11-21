Воздушные силы Украины заявили, что город Днепр этим утром был атакован, среди прочего, межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Российское Минобороны это заявление пока не комментировало. Источники Би-би-си и ее американского партнера CBS в администрации США не подтверждают, что выпущенная ракета — межконтинентальная.

Сегодня с 5 до 7 утра город Днепр был атакован сразу несколькими типами ракет, заявили в Воздушных силах Украины. Из Тамбовской области были запущены семь крылатых ракет Х-101 и аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал», а из Астраханской области — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

В отличие от шести ракет Х-101, сбить МБР системе ПВО не удалось, уточнили украинские военные. Речь идет о ракете средней дальности РС-26 «Рубеж», пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — заявил чуть позднее президент Украины Владимир Зеленский.

Независимых подтверждений тому, что российские военные атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой пока нет. Минобороны России в своей ежедневной сводке сегодняшний удар по Днепру не комментировало.

Пресс-секретарь Кремля во время ежедневного конференц-колла с российскими журналистами переадресовал в Минобороны вопрос о применении Россией МБР в Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга для прессы ответила на телефонный звонок, содержание которого стало известно благодаря включенным микрофонам: неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении Россией МБР. В записи, выложенной в официальном аккаунте МИД РФ в YouTube, этот момент отсутствует.

Би-би-си и ее американский партнер CBS поговорили с двумя американскими официальными лицами о том, действительно ли Россия применила против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. По их словам, ракета действительно баллистическая, но не межконтинентальная. Один из собеседников сказал, что это была ракета средней дальности.

Если информация о МБР официально подтвердится, то, как пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов по безопасности, это будет первым военным применением межконтинентальной баллистической ракеты — стратегического оружия, предназначенного для доставки ядерных боеголовок и являющегося важной частью российских сил ядерного сдерживания.

Украинцы не уточнили, какая боеголовка была у ракеты и какого типа она была, но не было и намека на то, что она оснащена ядерным оружием, добавляет агентство.

Межконтинентальные баллистические ракеты — это баллистические ракеты, способные преодолеть больше 5,5 тысячи километров. Они могут быть оснащены ядерными боеприпасами. Ракеты, способные преодолеть от тысячи до 5,5 тысячи км, считаются ракетами средней дальности, а от 500 до тысячи км — меньшей дальности.

Расстояние от Капустина Яра до Днепра — около 800 км.

Последствия удара по Днепру

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате российского массированного ракетного удара по Днепру есть разрушения на некоем промышленном предприятии и пожары в двух местах. Чуть позднее он уточнил, что речь идет о двух частных домах. Находившиеся в них люди получили ранения: 57-летнему мужчине помощь оказана на месте, 42-летняя женщина — госпитализирована.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по городу пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Там разрушена котельная и выбиты окна, но среди людей пострадавших нет.

Сегодня днем чуть позднее российские военные нанесли удар и по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали 26 человек, среди них двое подростков, сообщили в ГСЧС Украины. 17-летний парень госпитализирован, еще одному 16-летнему подростку помощь оказали на месте, уточнил Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара частично разрушено админздание и повреждены две жилые двухэтажки.