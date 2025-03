Your browser does not support the video tag.

Воздушные силы Украины заявили, что город Днепр этим утром был атакован, среди прочего, межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Российское Минобороны это заявление пока не комментировало. Источники Би-би-си и ее американского партнера CBS в администрации США не подтверждают, что выпущенная ракета — межконтинентальная. Сегодня с 5 до 7 утра город Днепр был атакован сразу несколькими типами ракет, заявили в Воздушных силах Украины. Из Тамбовской области были запущены семь крылатых ракет Х-101 и аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал», а из Астраханской области — межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В отличие от шести ракет Х-101, сбить МБР системе ПВО не удалось, уточнили украинские военные. Речь идет о ракете средней дальности РС-26 «Рубеж», пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники. «Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон», — заявил чуть позднее президент Украины Владимир Зеленский. Независимых подтверждений тому, что российские военные атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой пока нет. Минобороны России в своей ежедневной сводке сегодняшний удар по Днепру не комментировало. Пресс-секретарь Кремля во время ежедневного конференц-колла с российскими журналистами переадресовал в Минобороны вопрос о применении Россией МБР в Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга для прессы ответила на телефонный звонок, содержание которого стало известно благодаря включенным микрофонам: неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении Россией МБР. В записи, выложенной в официальном аккаунте МИД РФ в YouTube, этот момент отсутствует. Би-би-си и ее американский партнер CBS поговорили с двумя американскими официальными лицами о том, действительно ли Россия применила против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. По их словам, ракета действительно баллистическая, но не межконтинентальная. Один из собеседников сказал, что это была ракета средней дальности. Если информация о МБР официально подтвердится, то, как пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов по безопасности, это будет первым военным применением межконтинентальной баллистической ракеты — стратегического оружия, предназначенного для доставки ядерных боеголовок и являющегося важной частью российских сил ядерного сдерживания. Украинцы не уточнили, какая боеголовка была у ракеты и какого типа она была, но не было и намека на то, что она оснащена ядерным оружием, добавляет агентство. Межконтинентальные баллистические ракеты — это баллистические ракеты, способные преодолеть больше 5,5 тысячи километров. Они могут быть оснащены ядерными боеприпасами. Ракеты, способные преодолеть от тысячи до 5,5 тысячи км, считаются ракетами средней дальности, а от 500 до тысячи км — меньшей дальности. Расстояние от Капустина Яра до Днепра — около 800 км. Последствия удара по Днепру Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате российского массированного ракетного удара по Днепру есть разрушения на некоем промышленном предприятии и пожары в двух местах. Чуть позднее он уточнил, что речь идет о двух частных домах. Находившиеся в них люди получили ранения: 57-летнему мужчине помощь оказана на месте, 42-летняя женщина — госпитализирована. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по городу пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Там разрушена котельная и выбиты окна, но среди людей пострадавших нет. Сегодня днем чуть позднее российские военные нанесли удар и по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали 26 человек, среди них двое подростков, сообщили в ГСЧС Украины. 17-летний парень госпитализирован, еще одному 16-летнему подростку помощь оказали на месте, уточнил Сергей Лысак. По его словам, в результате удара частично разрушено админздание и повреждены две жилые двухэтажки.

