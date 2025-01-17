Baltijas balss logotype

Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию Европы 1

В мире
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
Шольц назвал Маска угрозой демократическому развитию Европы
ФОТО: Global Look Press

Шольц: поддержка Маском крайне правых сил по всей Европе совершенно неприемлема.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы. Об этом сообщает Associated Press.

По словам немецкого политика, поддержка миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах «совершенно неприемлема». «Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это заслуживает критики», — добавил Шольц.

Как отмечает агентство, ранее Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию». Он также предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ. Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 23 февраля. По мнению миллиардера, традиционные политические партии Германии «крайне подвели свой народ».

1
6

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го января

    Конечно угроза. Но не демократии. А евробюрократической клановой петушне спонсируемой соросятиной через различные фонды уже десятилетиями. Понимаю подрыв их срак, при угрозе отнять у них отлаженное размерное существование.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео