Оппозиционный «Объединенный список» заявил, что не поддержит кандидатуру полковника Райвиса Мелниса на пост министра обороны «при этом правительстве и премьере». Политический конфликт вокруг коалиции Силини продолжает нарастать.

Политический кризис вокруг Министерства обороны и правящей коалиции в Латвии становится все серьезнее.

Депутат Сейма и член правления «Объединенного списка» Марис Кучинскис заявил, что его партия не готова поддержать предложенного премьер-министром Эвикой Силиней кандидата на пост министра обороны Райвиса Мелниса.

«Только, конечно, не при этом правительстве и премьере», — сказал Кучинскис в эфире Латвийского телевидения.

При этом политик подчеркнул, что лично не знаком с Мелнисом и не исключает, что тот может быть профессионально подходящим кандидатом.

По словам Кучинскиса, сначала правящая коалиция должна сама разобраться со своим внутренним кризисом.

Если этого не произойдет, партийсное объединение ожидает дальнейших действий со стороны президента Эдгара Ринкевича.

У «Объединенного списка» в Сейме 13 депутатов, и на фоне нестабильной коалиции их позиция может оказаться важной для дальнейшего развития событий.

Кризис начался после того, как премьер-министр потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса после инцидентов с дронами в Латгалии.

Практически одновременно Спрудс сам объявил об уходе, заявив, что берет на себя политическую ответственность и хочет защитить армию от втягивания в политические конфликты.

Силиня уже предложила пост министра обороны полковнику Раивису Мелнису, который согласился занять должность.

Однако теперь под вопросом не только утверждение нового министра, но и стабильность всей коалиции.

Партия «Прогрессивные» уже обвинила премьера в разрушении коалиционного договора и в понедельник должна принять решение о дальнейшей работе в правительстве.

Сама Силиня допустила возможность перехода к техническому правительству, если «Прогрессивные» выйдут из коалиции.

Для Латвии это особенно чувствительный момент: политический конфликт разворачивается на фоне обсуждений безопасности восточной границы, усиления ПВО и инцидентов с российскими беспилотниками.

Сейчас внимание политиков и общественности сосредоточено не только на кандидатуре нового министра обороны, но и на том, сможет ли нынешняя коалиция вообще сохранить работоспособность.