Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кризис вокруг Минобороны углубляется: оппозиция не готов голосовать за нового министра 0 331

Политика
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм Латвии

Сейм Латвии.

ФОТО: LETA

Оппозиционный «Объединенный список» заявил, что не поддержит кандидатуру полковника Райвиса Мелниса на пост министра обороны «при этом правительстве и премьере». Политический конфликт вокруг коалиции Силини продолжает нарастать.

Политический кризис вокруг Министерства обороны и правящей коалиции в Латвии становится все серьезнее.

Депутат Сейма и член правления «Объединенного списка» Марис Кучинскис заявил, что его партия не готова поддержать предложенного премьер-министром Эвикой Силиней кандидата на пост министра обороны Райвиса Мелниса.

«Только, конечно, не при этом правительстве и премьере», — сказал Кучинскис в эфире Латвийского телевидения.

При этом политик подчеркнул, что лично не знаком с Мелнисом и не исключает, что тот может быть профессионально подходящим кандидатом.

По словам Кучинскиса, сначала правящая коалиция должна сама разобраться со своим внутренним кризисом.

Если этого не произойдет, партийсное объединение ожидает дальнейших действий со стороны президента Эдгара Ринкевича.

У «Объединенного списка» в Сейме 13 депутатов, и на фоне нестабильной коалиции их позиция может оказаться важной для дальнейшего развития событий.

Кризис начался после того, как премьер-министр потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса после инцидентов с дронами в Латгалии.

Практически одновременно Спрудс сам объявил об уходе, заявив, что берет на себя политическую ответственность и хочет защитить армию от втягивания в политические конфликты.

Силиня уже предложила пост министра обороны полковнику Раивису Мелнису, который согласился занять должность.

Однако теперь под вопросом не только утверждение нового министра, но и стабильность всей коалиции.

Партия «Прогрессивные» уже обвинила премьера в разрушении коалиционного договора и в понедельник должна принять решение о дальнейшей работе в правительстве.

Сама Силиня допустила возможность перехода к техническому правительству, если «Прогрессивные» выйдут из коалиции.

Для Латвии это особенно чувствительный момент: политический конфликт разворачивается на фоне обсуждений безопасности восточной границы, усиления ПВО и инцидентов с российскими беспилотниками.

Сейчас внимание политиков и общественности сосредоточено не только на кандидатуре нового министра обороны, но и на том, сможет ли нынешняя коалиция вообще сохранить работоспособность.

Читайте нас также:
#министерство обороны #Латвия #депутаты #безопасность #коалиция #оппозиция #правительство #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паспорт Украины.
Изображение к статье: Порт, контейнеры
Изображение к статье: правительство Латвии
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео