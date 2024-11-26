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Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T 1

В мире
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T
ФОТО: Global Look Press

Бербок: Германия до конца года поставит Украине две системы ПВО IRIS-T.

Германия до конца 2024 года поставит Украине две зенитные ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы IRIS-T», — сказала она.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, с начала войны на Украине Германия выделила более 37 миллиардов евро в качестве поддержки, которая направлена не только на защиту Украины, но и на защиту ФРГ и мира.

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    26-го ноября

    "...напралена не только на защиту Украины,но и на защиту ФРГ и мира",да,что там мира,всей галактики.

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