Стало известно о планах одной страны НАТО профинансировать ВПК Украины

WSJ: Дания профинансирует ВПК Украины на 1,4 миллиарда долларов в 2025 году.

Власти Дании профинансируют военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины на 1,4 миллиарда долларов в 2025 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Европейские союзники Украины, испытывающие трудности с производством достаточного количества оружия для военных нужд Киева, внедряют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами», — пишет издание.

WSJ указывает, что Минобороны Дании и глава ведомства Троельс Лунд Поульсен рассчитывают, что «в следующем году через систему будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов».