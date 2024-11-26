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В ЕС заявили о панике чиновников НАТО из-за Трампа 1

В мире
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
В ЕС заявили о панике чиновников НАТО из-за Трампа
ФОТО: Global Look Press

Доменак: взаимодействие с Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает панику.

Необходимое взаимодействие с избранным президентом США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику. Об этом рассказала бывший постоянный представитель Франции при Североатлантическом альянсе Мюриэль Доменак, сообщает The Washington Post (WP).

«Они по праву травмированы, но не признаются в этом публично. Они говорят о "защите от Трампа", но на самом деле испытывают панику», — заявила она.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что союзники США по Североатлантическому альянсу на Международном форуме по безопасности в Галифаксе пытались убедить друг друга, что при избранном американском президенте «все будет хорошо», из-за чего конференция была похожа на «сеанс терапии».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    😺 Дональд, развороши эту жирную бюрократическую лощёную петушню 💪

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