СМИ: младшая дочь Путина живет в Париже и выдает себя за диджея

Младшая дочь Владимира Путина, 21-летняя Елизавета Кривоногих, живет в Париже под псевдонимом и иногда работает диджеем. Об этом говорится в журналистском расследовании ТСН.

Считается, что в официальном браке с Людмилой Путиной российский президент имел двух дочерей - Марию и Екатерину. Сейчас 39-летняя Мария Воронцова работает эндокринологом, а 38-летняя Екатерина Тихонова занимается бизнесом. Кремль публично не признавал, что это дочери Путина, но обе женщины имеют щедрые государственные контракты.

Однако кроме детей, рожденных в браке, Путин, согласно расследованию, также имеет детей от любовниц. Одной из них и является Елизавета, рожденная от любовницы, когда Путин еще был официально женат на Людмиле Путиной. Живя в Европе, девушка использует имя Луиза Розова или Елизавета Олеговна Руднова. Олег Руднов - медиа-менеджер из Санкт-Петербурга, близкий друг Путина, который умер в 2015 году.

Журналисты-расследователи ранее утверждали, что Руднов выполнял личные задания для Путина, включая покупку недвижимости в Санкт-Петербурге для приближенных к президенту людей, таких как Светлана Кривоногих, мать Елизаветы.

Российское оппозиционное издание "Агентство" изучило украденную пиратами базу полетных данных и подтвердило, что лицо по имени Елизавета Олеговна Руднова имеет ту же дату рождения, что и Елизавета Кривоногих, и использует тот же номер телефона.

ТСН отмечает, что девушка училась в школе менеджмента возле Триумфальной арки в Париже и в этом году получила диплом. Когда именно она переехала во Францию - не известно.