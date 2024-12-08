Бывший диктатор Асад бежал в неизвестном направлении.

Катарский канал "Аль-Джазира" сообщает, что Асад покинул покинул Дамаск и скрылся в неизвестном направлении.

«Что произошло ночью в Сирии:

Вооруженная оппозиция заявила о захвате контроля над столицей страны Дамаском и объявила ее «свободной от тирана Башара Асада»;

Повстанцы заявили, что президент, правивший 24 года, бежал из страны;

Глава ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани заявил, что всем оппозиционным силам в Дамаске запрещено захватывать госучреждения, и они «останутся под надзором бывшего премьера до тех пор, пока власть не будет передана официально»;

Премьер Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что остается в своем доме в Дамаске и намерен обеспечить продолжение функционирования госуучреждений;

Ранее сирийская оппозиция заявила, что ее бойцы захватили Хомс — третий по величине город страны, известный как «столица революции» против Асада».

Собеседники российского официального агентства ТАСС сообщили по телефону из Дамаска: «Интенсивная стрельба слышна на улицах Дамаска, формирования вооруженной оппозиции продвигаются по центральным улицам города. Много людей на улицах. Насколько можно судить, стреляют в воздух, жертв среди мирных нет. По телевидению пока ничего не говорят, но все видели видео с заявлениями премьера о готовности мирно передать министерства».