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Дамаск сдан без боя, происходит мирная передача власти 2

В мире
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
Сирийцы радуются смене власти.

Сирийцы радуются смене власти.

Бывший диктатор Асад бежал в неизвестном направлении.

Катарский канал "Аль-Джазира" сообщает, что Асад покинул покинул Дамаск и скрылся в неизвестном направлении.

«Что произошло ночью в Сирии:

Вооруженная оппозиция заявила о захвате контроля над столицей страны Дамаском и объявила ее «свободной от тирана Башара Асада»;

Повстанцы заявили, что президент, правивший 24 года, бежал из страны;

Глава ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани заявил, что всем оппозиционным силам в Дамаске запрещено захватывать госучреждения, и они «останутся под надзором бывшего премьера до тех пор, пока власть не будет передана официально»;

Премьер Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что остается в своем доме в Дамаске и намерен обеспечить продолжение функционирования госуучреждений;

Ранее сирийская оппозиция заявила, что ее бойцы захватили Хомс — третий по величине город страны, известный как «столица революции» против Асада».

Собеседники российского официального агентства ТАСС сообщили по телефону из Дамаска: «Интенсивная стрельба слышна на улицах Дамаска, формирования вооруженной оппозиции продвигаются по центральным улицам города. Много людей на улицах. Насколько можно судить, стреляют в воздух, жертв среди мирных нет. По телевидению пока ничего не говорят, но все видели видео с заявлениями премьера о готовности мирно передать министерства».

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Комментарии (2)

  • 8-го декабря

    Семья Асада давно в России. Сам он всегда передвигается на «тушке» Минобороны России (RF) и на вертушке с РЭБом и вооружением. На вчера, как говорят парни на месте, был на нашей базе. Куда прилетел на вертушке. Откуда взялись сказки про ИЛ-76 и Асада всем понятно. Его голова сейчас нужна для закрепления победы бармалеев.

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    1
  • С
    Сарказм
    Имя не указано
    8-го декабря

    Инфа точна? 100%? Лично спровождаете? И даже если да, то спасение жизни никчемного палача что-то меняет в общем раскладе тотального фейла и позора? Вот так оно и бывает со всенародно любимыми вождями с рейтингом 99%, сегодня тебе лижут зад, а завтра твой благодарный народ травит тебя собаками многозначительно помахивая черенком от лопаты. Ждем продолжения банкета и с другими мировыми вурдалаками.

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