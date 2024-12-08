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Глава дипломатии ЕС Каллас поддержала победу боевиков в Сирии 1

В мире
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
Глава дипломатии ЕС Каллас поддержала победу боевиков в Сирии
ФОТО: Global Look Press

Новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала победу боевиков в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конец диктатуры [президента Сирии Башара] Асада — это позитивное и долгожданное событие (...) Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе», — сказала глава евродипломатии.

При этом Каллас добавила, что произошедшее якобы является свидетельством «слабости» России и Ирана в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался победе террористов в Сирии, назвав власть Асада «варварской». При этом французский лидер добавил, что Франция привержена обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    9-го декабря

    Ни всё так однозначно...После падения режима Башара Асада американские вооруженные силы в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 объектам "Исламского государства" (ИГ) в центральной части Сирии. Целью атаки стало предотвращение попыток ИГ воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в стране, пояснили в Центральном командовании США

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