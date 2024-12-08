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Трамп пригрозил выходом США из НАТО 2

В мире
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
Трамп пригрозил выходом США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC News. Это интервью стало первым после его победы на президентских выборах.

В разговоре избранный президент США отказался взять на себя обязательства оставить страну в НАТО. Но он отметил, что Соединенные Штаты останутся, если к ним будут относиться "справедливо".

"Если они платят по своим счетам, и если я считаю, что они ведут себя справедливо – они относятся к нам справедливо, то ответ – безусловно, я бы остался в НАТО", – сказал Трамп, повторив заявление, которое он делал в течение последних нескольких лет и во время предвыборной кампании.

По словам Трампа, если страны-члены не будут этого делать, то он "безусловно" рассмотрит возможность выхода США из Альянса.

Как сообщал bb.lv, расходы Министерства обороны Латвии в следующем году запланированы в размере 1,357 млрд евро, и основными приоритетами будут закупка вооружения и создание линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

Прогноз расходов Минобороны ЛР на 2026 год составляет 1,559 млрд евро. Трампу должно понравиться.

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Комментарии (2)

  • 8-го декабря

    НАТО и ЕС юридически уже не существуют. организации созданы на 72 года по межд праву. включение новых "членов", попытка переучредить кантору

    10
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го декабря

    В соседнем посте Ринкевич сказал неплохой день!

    17
    3

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