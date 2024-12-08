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Трамп захотел изменить конституцию США 1

В мире
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
Трамп захотел изменить конституцию США
ФОТО: Global Look Press

Трамп захотел отменить право на получение гражданства по рождению в США.

Избранный президент США Дональд Трамп захотел отменить право на получение гражданства по рождению, закрепленное в 14-й поправке к конституции страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Мы должны положить этому конец», — сказал американский лидер, назвав это право «смешным».

Таким образом, 47-й президент хочет забрать право на становление гражданами у детей тех родителей, кто не имеет гражданства на территории Соединенных Штатов, но родил ребенка на территории страны. По словам Трампа, такое правило якобы действует только на территории США, однако оно закреплено на конституционном уровне более чем у 30 стран мира.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Да, это дико. Гражданство должно идти по родительской линии а не по факту появления на свет на какой либо территории.

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