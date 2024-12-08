Внезапно: ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов

Европейский союз (ЕС) в 2024 году нарастил закупки основанных на базе российской нефти продуктов у трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом со ссылкой на отчет Центра изучения демократии сообщает издание Politico.

«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20 процентов дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — указано в сообщении.

Отмечается, что определить точное значение проданного в ЕС индийскими НПЗ российского топлива невозможно. При этом доходы трех предприятий в Индии составили 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тонн нефти европейским странам.