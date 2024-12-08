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Внезапно: ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов 1

В мире
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
Внезапно: ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов
ФОТО: Global Look Press

Politico: ЕС нарастил закупки продуктов на базе российской нефти у Индии.

Европейский союз (ЕС) в 2024 году нарастил закупки основанных на базе российской нефти продуктов у трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом со ссылкой на отчет Центра изучения демократии сообщает издание Politico.

«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20 процентов дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — указано в сообщении.

Отмечается, что определить точное значение проданного в ЕС индийскими НПЗ российского топлива невозможно. При этом доходы трех предприятий в Индии составили 5,4 миллиарда долларов с продажи 6,7 миллиона тонн нефти европейским странам.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Никогда такого не было и вот опять. И чего добились только повысив стоимость и плечо логистики? Лицемеры.

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