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Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой; в офисе президента обыски 1

В мире
Дата публикации: 11.12.2024
BBC
Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой; в офисе президента обыски
ФОТО: Unsplash

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, сообщил глава учреждения Шин Ён Хэ на слушаниях в парламенте, пишет ВВС.

Как рассказал чиновник, сейчас состояние экс-министра не вызывает опасений. По его словам, в ситуацию оперативно вмешался сотрудник СИЗО, и Ким Ён Хён «немедленно отказался от попытки».

«Результаты медицинского обследования показывают, что состояние здоровья заключенного хорошее, без каких-либо отклонений», — говорится в заявлении южнокорейского Минюста, которое цитирует AFP.

Инцидент произошел вечером во вторник незадолго до того, как суд в Сеуле официально арестовал бывшего министра по обвинению в причастности к организации мятежа.

По данным следствия, Ким Ён Хён предложил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявить в стране военное положение и приказал разместить военных в здании Национального собрания.

Юн Сок Ёль ввел военное положение поздно вечером 3 декабря. Парламент заблокировал это решение, после чего президент был вынужден его отменить. После этого глава Минобороны подал в отставку, началось расследование.

Сам президент также проходит по делу, ему запрещено покидать страну. В среду полиция пришла в его офис с обысками.

Ким Ён Хён, которого задержали в минувшее воскресенье, во вторник принес извинения, заявив через адвокатов: «Вся ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на мне».

Он попросил прощения у южнокорейского народа и сказал, что его подчиненные «следовали приказам и выполняли возложенные на них обязанности».

Помимо офиса президента южнокорейская полиция также провела обыски в офисах полиции Сеула и подразделения, которое отвечает за охрану здания парламента.

По данным Yonhap, президент при обысках не присутствовал, однако его имя было указано среди подозреваемых в ордере на обыск.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон, служба безопасности президента не была уведомлена об обыске заранее.

В настоящее время его действия расследуют полиция, прокуроры и сотрудники антикоррупционных ведомств. Следователи заявляли, что арестуют его, если появятся достаточные доказательства его причастности к попытке госпереворота.

В стране сейчас — политический хаос, отмечают корреспонденты Би-би-си. В частности, неясно, какими полномочиями обладает президент — парламент пытался объявить ему импичмент, но не смог этого сделать.

Протестующие по-прежнему выходят на улицы, требуя отставки Юна.

В среду Северная Корея публично прокомментировала неудавшуюся попытку южнокорейского президента ввести военное положение.

В заметке на шестой странице официальной газеты «Нодон синмун» говорится, что «безумный поступок» Юна был «сродни государственному перевороту эпохи военной диктатуры несколько десятилетий назад».

#южная корея
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го декабря

    Тоже цирк с конями. 🤔

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