Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой; в офисе президента обыски

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, сообщил глава учреждения Шин Ён Хэ на слушаниях в парламенте, пишет ВВС.
Как рассказал чиновник, сейчас состояние экс-министра не вызывает опасений. По его словам, в ситуацию оперативно вмешался сотрудник СИЗО, и Ким Ён Хён «немедленно отказался от попытки».
«Результаты медицинского обследования показывают, что состояние здоровья заключенного хорошее, без каких-либо отклонений», — говорится в заявлении южнокорейского Минюста, которое цитирует AFP.
Инцидент произошел вечером во вторник незадолго до того, как суд в Сеуле официально арестовал бывшего министра по обвинению в причастности к организации мятежа.
По данным следствия, Ким Ён Хён предложил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю объявить в стране военное положение и приказал разместить военных в здании Национального собрания.
Юн Сок Ёль ввел военное положение поздно вечером 3 декабря. Парламент заблокировал это решение, после чего президент был вынужден его отменить. После этого глава Минобороны подал в отставку, началось расследование.
Сам президент также проходит по делу, ему запрещено покидать страну. В среду полиция пришла в его офис с обысками.
Ким Ён Хён, которого задержали в минувшее воскресенье, во вторник принес извинения, заявив через адвокатов: «Вся ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на мне».
Он попросил прощения у южнокорейского народа и сказал, что его подчиненные «следовали приказам и выполняли возложенные на них обязанности».
Помимо офиса президента южнокорейская полиция также провела обыски в офисах полиции Сеула и подразделения, которое отвечает за охрану здания парламента.
По данным Yonhap, президент при обысках не присутствовал, однако его имя было указано среди подозреваемых в ордере на обыск.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон, служба безопасности президента не была уведомлена об обыске заранее.
В настоящее время его действия расследуют полиция, прокуроры и сотрудники антикоррупционных ведомств. Следователи заявляли, что арестуют его, если появятся достаточные доказательства его причастности к попытке госпереворота.
В стране сейчас — политический хаос, отмечают корреспонденты Би-би-си. В частности, неясно, какими полномочиями обладает президент — парламент пытался объявить ему импичмент, но не смог этого сделать.
Протестующие по-прежнему выходят на улицы, требуя отставки Юна.
В среду Северная Корея публично прокомментировала неудавшуюся попытку южнокорейского президента ввести военное положение.
В заметке на шестой странице официальной газеты «Нодон синмун» говорится, что «безумный поступок» Юна был «сродни государственному перевороту эпохи военной диктатуры несколько десятилетий назад».
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