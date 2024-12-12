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Амбициозная Варшава во главе ЕС пролоббирует 500 000 000 000 евро на военные нужды 1

В мире
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
Панский гонор - величина неизменная.

Панский гонор - величина неизменная.

В экономике польское председательство намерено снизить затраты для бизнеса и граждан.

С приходом Трампа в Белый дом США, новым составом Еврокомиссии и продолжающейся войной в Украине безопасность во всех ее возможных измерениях станет главным приоритетом следующего ротационного председательства в ЕС, заявила посол Польши Агнешка Бартол

Энергетика, оборона и экономическая безопасность займут основное место в повестке предстоящего шестимесячного ротационного председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе 2025 года. Об этом заявила в понедельник посол Польши в Евросоюзе Агнешка Бартол.

Она представила "очень амбициозную" повестку дня, призванную привнести некоторую стабильность во времена больших перемен и вызовов: приход Трампа в Белый дом США, новый состав Еврокомиссии и продолжающаяся война в Украине.

"Чего хотят люди? Что ищут люди? Они хотят безопасности, и это будет самым большим мотивом председательства - безопасность во всех ее возможных измерениях", - сказала польский посол на мероприятии, организованном брюссельским аналитическим центром European Policy Centre (EPC).

Председательство Варшавы направлено на работу над семью различными измерениями безопасности, начиная от внешней и внутренней безопасности и заканчивая конкурентоспособностью, качеством продуктов питания, важнейшими лекарствами и доступными ценами на энергию.

Что касается последнего, то польское председательство намерено проанализировать, как снизить затраты для бизнеса и граждан, уделяя особое внимание обеспечению надежности поставок, диверсификации и независимости энергетики.

Что касается внутренней и внешней безопасности, то ожидается, что Совет добьется прогресса в защите границ Европы, кибербезопасности, борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией, а также в укреплении оборонной промышленности блока.

В эпохальном докладе Марио Драги о конкурентоспособности было подсчитано, что в течение следующего десятилетия ЕС необходимо выделить дополнительно 500 миллиардов евро на оборону, чтобы не отстать от конкурентов, таких как США и Китай.

В 2023 году европейские расходы на оборону достигнут рекордного уровня в 279 млрд евро, но, по оценкам, потребуется больше денег, чтобы восполнить пробелы в финансировании и инвестировать в новые проекты, такие как европейский щит ПВО, после многих лет недоинвестирования.

"Менталитет (на уровне ЕС) в корне изменился", - сказал Бартол, добавив, что теперь "мы говорим о новом финансировании обороны, что было табу несколько лет назад, и мы говорим об инновационных (финансовых) инструментах, что также было табу".

Польский посол не назвала конкретных инструментов финансирования, поскольку обсуждение вопроса о выпуске совместных долговых обязательств на оборонные цели - так называемых еврооблигаций - остается чувствительным вопросом для таких стран-членов, как Германия и Нидерланды.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    12-го декабря

    Почему-то прочлось как: "Они хотят безопасности, и это будет самым большим мотивом предательства"

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