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Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса 3

В мире
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса
ФОТО: Global Look Press

Bild: генсек НАТО Марк Рютте обвинил Москву в ведении войны против альянса.

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

По информации портала, Рютте утверждает, что Москве ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением Рютте выступил перед экспертами по безопасности в Брюсселе.

Как утверждает глава НАТО, Россия якобы причастна к кибератакам, взломам и саботажу на объектах альянса, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.

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Комментарии (3)

  • AK
    Anton Kvaskov
    14-го декабря

    Этих придурков не учат в школе,нет им победы на русском поле....

    15
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    14-го декабря

    Дебил......

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го декабря

    Очередной высер ВВ.

    13
    0

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