Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

По информации портала, Рютте утверждает, что Москве ведет уже не скрытое, а открытое противостояние с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением Рютте выступил перед экспертами по безопасности в Брюсселе.

Как утверждает глава НАТО, Россия якобы причастна к кибератакам, взломам и саботажу на объектах альянса, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.