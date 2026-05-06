Внесена ясность в судьбу инициативы о сборе подписей за право выбрать пенсионные накопления, не дожидася выхода на пенсию.

Итак, сегодня Центризбирком подавляющим большинством голосов согласился начать сбор подписей за референдум в поддержку поправок в закон о праве жителей изъять свои накопления во втором пенсионном уровне.

Напомним, что автором инициативы за референдум по данному вопросу выступила "Латвия на первом месте". Не добившись поддержки своим законопроектам на сей счет в Сейме, партия Шлесерса решила обратиться за помощью к народу.

Теперь у граждан ЛР есть возможность подписаться за референдум. Референдум состоится, если в его поддержку выскажутся более 150 тысяч граждан ЛР.

В любом случае, политики пообещала двигать законопроект о праве жителей выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне в Сейме нового созыва.