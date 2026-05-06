Во время государственного визита короля Карла III и королевы Камиллы в США Мелания Трамп, как утверждает пресса, передала личное послание принцессе Уэльской и её семье.

По данным издания The Sun, эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала, как, прощаясь с монархами, первая леди США сказала: «Удачи вам во всем и хорошего времяпрепровождения». Затем она добавила: «Передайте мою любовь Кэтрин, Уильяму и их детям».

Со своей стороны, Дональд Трамп, по словам Хиклинг, сказал Камилле: «Было очень приятно принимать вас здесь. Счастливого полета. Надеюсь увидеть вас снова, когда мы приедем к вам». А королю он добавил, что визит «был потрясающим, с нетерпением жду новой встречи. Спасибо, что сделали этот визит таким успешным. Передавайте привет внукам».