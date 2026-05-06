Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп предложил Китаю заменить ближневосточную нефть на американскую 0 268

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп предложил Китаю заменить ближневосточную нефть на американскую

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Китаю отказаться от энергоресурсов из стран Персидского залива и Ирана в пользу поставок американской нефти.

Президент США Дональд Трамп проинформировал, что предложил Китаю использовать американскую нефть вместо энергоресурсов из стран Персидского залива и Ирана. Он намерен обсудить эту тему на предстоящей встрече с главой Поднебесной Си Цзиньпинем. Кроме того будет обсуждаться проблема войны в Иране. Об этом сообщает РБК.

Трамп признался, что США предложили Китаю направлять их нефтяные танкеры к берегам Соединенных Штатов вместо стран Персидского залива. Президент США сделал заявление в ответ на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована в Пекине 14 и 15 мая. Американского президента будет сопровождать первая леди Мелания Трамп.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео