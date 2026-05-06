Президент США Дональд Трамп проинформировал, что предложил Китаю использовать американскую нефть вместо энергоресурсов из стран Персидского залива и Ирана. Он намерен обсудить эту тему на предстоящей встрече с главой Поднебесной Си Цзиньпинем. Кроме того будет обсуждаться проблема войны в Иране. Об этом сообщает РБК.

Трамп признался, что США предложили Китаю направлять их нефтяные танкеры к берегам Соединенных Штатов вместо стран Персидского залива. Президент США сделал заявление в ответ на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована в Пекине 14 и 15 мая. Американского президента будет сопровождать первая леди Мелания Трамп.