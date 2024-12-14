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Через две недели после встречи с Ринкевичем президент Южной Корей лишился своей работы 1

В мире
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Интересно о чем думает президент Южной Корей (справа) – об отношениях с Латвией или о будущем госперевороте?

Интересно о чем думает президент Южной Корей (справа) – об отношениях с Латвией или о будущем госперевороте?

ФОТО: Global Look Press

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля 204 голосамию.

В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи приступил к рассмотрению вопроса об импичменте президента страны Юн Сок Ёля. Его члены поддержали отрешение главы государства от должности 204 голосами. Об этом сообщает «Ёнхап».

Против предложения о сложении полномочий проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, а еще восемь голосов были признаны недействительными.

Ранее глава государства предположил, что оппозиция спешит объявить ему импичмент, потому что пытается избежать вынесения обвинительного приговора ее лидеру Ли Чжэ Мёну по нескольким делам о коррупции, а также провести досрочные выборы лидера страны.

Юн Сок Ёль также заверил, что будет бороться до конца вне зависимости от того, будет ли ему объявлен импичмент.

Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил с официальным визитом Южную Корею с 26 по 30 ноября.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Хмммм....что же ринкевич с этим азиатом сотворил???🤔 Хммм...

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