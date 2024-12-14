Восемь препаратов, предназначенных для устранения заложенности носа и других симптомов простуды, во Франции будут отпускаться только по рецепту. Речь идет о препаратах, содержащих молекулу псевдоэфедрина.

По официальной информации Национального агентства по безопасности лекарственных средств, ограничения наложены в связи с «многочисленными противопоказаниями, известными побочными эффектами и доброкачественной природой простуды».

Долгие годы эти препараты продавались в аптеках без рецепта и вот в предверии зимы они стали менее доступны.

Во Франции средний срок ожидания приема у терапевта составляет 10 дней, следует из отчета Французской Федерации больниц от 18 марта 2024 года. Проблема «медицинской пустыни» становится острее с каждым годом. Сотни тысяч французов не имеют доступа к медицинским услугам, поскольку терапевты просто отказывают в приеме новым пациентам.

То есть рецепт на лекарства получить далеко не всегда просто и точно не быстро! Кроме того, прием у врача, естественно, платный, и хотя бОльшую часть денег за прием медстрах возвращает пациентам, частично они все-таки платят за прием из своего кармана.

Эти препараты реально эффективны за счет действующего вещества, псевдоэфедрина, вызывающего сужение сосудов. Но, судя по всему, это вещество может использоваться для производства наркотических веществ в домашних условиях. И именно это и стало настоящей причиной ограничений. "Очень странная забота о населении накануне эпидемий сезонных заболеваний, когда аптеки не смогут предложить ничего путного, кроме аромамасел и прочей парафармацевтики", - констатирует телеграм-канал "Настоящая Франция".