ФРГ, Великобритания, Нидерланды, Польша, страны Северной Европы и Балтии договорились противодействовать теневому флоту, с помощью которого РФ вывозит нефть в обход ценового потолка. У судов начнут проверять страховку, пишет DW .

Двенадцать европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать теневому флоту, с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход установленного G7 ценового потолка. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Эстонии в понедельник, 16 декабря.

По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, российский теневой флот представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы. "Те, кто выбирает действия в тени, должны быть готовы к последствиям. Мы предпринимаем скоординированные шаги, чтобы сдерживать теневой флот России и предотвращать попытки обхода санкций", - заявил Михал.

В заявлении, которое было принято в ходе встречи глав государств Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force) в Таллине, говорится, что, в частности, шесть стран - Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония - теперь будут проверять страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер двенадцать стран рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, которые позволяют ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "нефтяного флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти.

Санкции против теневого флота РФ вошли в 15-й пакет ЕС

16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 судов из третьих стран, которые входят в теневой флот РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Кроме того, в ноябре правительство Великобритании внесло в санкционный список еще 30 судов, являющихся частью теневого флота России, тем самым расширив их число до 73.

Ценовой потолок был введен странами "большой семерки" одновременно с нефтяным эмбарго ЕС в декабре 2022 года, чтобы не допустить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель на других рынках. Западным страховым компаниям запрещено страховать танкеры, если они перевозят нефть для продажи по цене выше установленного потолка. Для обхода этих ограничений РФ создала теневой флот.