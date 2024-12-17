Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двенадцать стран будут вместе бороться с теневым флотом РФ 2 882

В мире
Дата публикации: 17.12.2024
Deutsche Welle
Изображение к статье: Двенадцать стран будут вместе бороться с теневым флотом РФ
ФОТО: depositphotos

ФРГ, Великобритания, Нидерланды, Польша, страны Северной Европы и Балтии договорились противодействовать теневому флоту, с помощью которого РФ вывозит нефть в обход ценового потолка. У судов начнут проверять страховку, пишет DW.

Двенадцать европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать теневому флоту, с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход установленного G7 ценового потолка. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Эстонии в понедельник, 16 декабря.

По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, российский теневой флот представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы. "Те, кто выбирает действия в тени, должны быть готовы к последствиям. Мы предпринимаем скоординированные шаги, чтобы сдерживать теневой флот России и предотвращать попытки обхода санкций", - заявил Михал.

В заявлении, которое было принято в ходе встречи глав государств Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force) в Таллине, говорится, что, в частности, шесть стран - Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония - теперь будут проверять страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер двенадцать стран рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, которые позволяют ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "нефтяного флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти.

Санкции против теневого флота РФ вошли в 15-й пакет ЕС

16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 судов из третьих стран, которые входят в теневой флот РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Кроме того, в ноябре правительство Великобритании внесло в санкционный список еще 30 судов, являющихся частью теневого флота России, тем самым расширив их число до 73.

Ценовой потолок был введен странами "большой семерки" одновременно с нефтяным эмбарго ЕС в декабре 2022 года, чтобы не допустить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель на других рынках. Западным страховым компаниям запрещено страховать танкеры, если они перевозят нефть для продажи по цене выше установленного потолка. Для обхода этих ограничений РФ создала теневой флот.

×
Читайте нас также:
#санкции против России
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео