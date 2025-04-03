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Латвийская промышленность продолжает набирать обороты 2 3064

Бизнес
Дата публикации: 03.04.2025
LETA
Латвийская промышленность продолжает набирать обороты

Выпуск промышленной продукции в Латвии в январе-феврале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличился на 1,9% в сравнительных ценах по календарно скорректированным данным, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе обрабатывающая промышленность в январе-феврале 2025 года выросла на 3,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 8,5%, в электро- и газоснабжении было снижение на 1,7%.

В феврале текущего года по сравнению с февралем 2024 года оборот в обрабатывающей промышленности в сравнительных ценах по календарно скорректированным ценам увеличился на 3,1%. В том числе в обрабатывающей промышленности был рост на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 2%, а в электро- и газоснабжении на 2,5%.

Наибольший прирост объема промышленной продукции зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 35,6%, а также в ремонте и монтаже оборудования и приборов - на 10,6%. Также наблюдался рост в двух из трех крупнейших по удельному весу отраслей обрабатывающей промышленности: производстве пищевых продуктов - на 8,9% и производстве древесины и изделий из дерева - на 0,8%, тогда как в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, наблюдалось снижение - на 7,3%. Объемы промышленного производства также снизились в производстве химикатов и химической продукции - на 24%.

В феврале 2025 года по сравнению с январем выпуск промышленной продукции по сезонно скорректированным данным в сравнительных ценах увеличился на 1,2%. Объем производства увеличился в обрабатывающей промышленности на 0,7%, в электро- и газоснабжении - на 12,7 %, в то время как в добывающей промышленности и разработке карьеров было снижение на 2,2%.

В феврале текущего года по сравнению с февралем 2024 года оборот обрабатывающей промышленности в фактических ценах по календарно скорректированным ценам увеличился на 0,6%. Оборот на местном рынке упал на 2,4%, а экспорт вырос на 2,1%, в том числе в еврозоне на 3,1 %, а за пределами еврозоны на 1,2%.

В феврале оборот обрабатывающей промышленности увеличился на 0,5 % с учетом сезонных колебаний по сравнению с январем. Оборот на местном рынке снизился на 0,7%, на экспортном вырос на 1,1 %, в том числе в еврозоне упал на 0,3%, а за пределами еврозоны был рост на 2,5 %.

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#бизнес #промышленность
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(2)
  • юв
    юрий венедиктович
    6-го апреля

    Набирать обороты????😀😀😀😀 Прикольно....

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  • IO
    Iljuha Oblomоv
    6-го апреля

    Продолжает выпиливать лес... И вы потом что-то говорите об эуологии!!!! 😅😅😅😅😅😅😅😅😅Вы противоречите, как и всегда-сами себе...

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