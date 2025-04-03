Рижане в шоке от новой реальности в микрорайоне, не все могут описать ситуацию без мата

В этом районе столицы уже несколько недель ведутся работы по строительству пункта мобильности, в результате которых были демонтированы тротуары и перенесен пешеходный переход. В настоящее время жителям приходится идти очень долго, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, передает Bez Tabu.

В разгар рабочего дня, когда журналисты приехали в Болдерай, на территории работает строительная техника и несколько строителей. Несколько тротуаров в этом районе были демонтированы, а на существующих пешеходных маршрутах установлены ограждения.

В зоне строительства отсутствуют знаки для пешеходов, помогающие понять, как и где безопасно переходить улицу.

Все жители, с которыми удалось поговорить, не скрывали своего возмущения по поводу хаоса и причиненных неудобств. Если бы остался тротуар, идти до автобусной остановки нужно было бы всего 200 метров, но сейчас это расстояние почти в четыре раза больше.

Местный житель Варис не стесняется употреблять в разговоре сочные ругательства, чтобы описать ситуацию. «Я не могу нормально перейти улицу! Чтобы перейти на другую сторону, мне нужно куда-то идти, я даже не знаю куда», — откровенничает Варис.

Строительные работы продолжаются уже около трех недель, и до сих пор ни Рижская дума, ни застройщик не задумывались о необходимости размещения информационных знаков. В Болдерае строится пункт мобильности, а также будет создана платформа, чтобы можно было добраться до центра столицы на поезде.

"Строительные работы ведутся на площади два гектара. Для обеспечения безопасности жителей территория строительства оцеплена. В зависимости от масштаба, типа и места проведения строительных работ ограничения могут со временем меняться. В настоящее время движение пешеходов организовано на основе согласованной схемы организации дорожного движения. Пешеходам следует пользоваться обходной дорогой. В ответ на жалобы жителей муниципальные эксперты совместно с подрядчиком по строительству оценят возможные решения по улучшению пешеходного движения в этом районе. Оценим, где разместить информационные знаки", - указала Татьяна Смирнова, представитель Рижской думы.

Строительные работы продолжатся до начала следующего года.