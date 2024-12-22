Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне», — сказал Трамп.

Избранный президент США отметил, что если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала войны России на Украине.