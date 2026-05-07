Министры из Сейма срочно направились в правительство - начинается экстренное заседание! 0 541

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министры из Сейма срочно направились в правительство - начинается экстренное заседание!

Заседание кризисного совета началось - оно проходит в секретном режиме.

В эти минуты было запланировано выступление в Сейме главы минэкономики Виктора Валайниса - сегодня в парламенте проходят дебаты по ситуации в экономике и финансах. Однако выступить министр не успел, поскольку отбыл на экстренное заседание кризисного совета, созванного Эвикой Силиней. Как сообщила спикер Сейма Дайга Миериня, Валайнис выступит перед депутатами позднее. Между тем, заседание кризисного совета уже началось. Единственный пункт повестки дня - ночной инцидент с залетом нескольких дронов со стороны России в Латвию.

Основной докладчик - министр обороны Андрис Спрудс. Он, как и многие другие докладчики, будут вещать на заседании удаленно, поскольку находятся уже в эпицентре событий. В числе докладчиков: главы Лудзенского, Балвского и Резекненского самоуправлений, а также представитель Службы госбезопасности.

Заседание проходит в закрытом режиме.

#Сейм #Латвия #безопасность #министры #дроны #экономика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
