В эти минуты было запланировано выступление в Сейме главы минэкономики Виктора Валайниса - сегодня в парламенте проходят дебаты по ситуации в экономике и финансах. Однако выступить министр не успел, поскольку отбыл на экстренное заседание кризисного совета, созванного Эвикой Силиней. Как сообщила спикер Сейма Дайга Миериня, Валайнис выступит перед депутатами позднее. Между тем, заседание кризисного совета уже началось. Единственный пункт повестки дня - ночной инцидент с залетом нескольких дронов со стороны России в Латвию.

Основной докладчик - министр обороны Андрис Спрудс. Он, как и многие другие докладчики, будут вещать на заседании удаленно, поскольку находятся уже в эпицентре событий. В числе докладчиков: главы Лудзенского, Балвского и Резекненского самоуправлений, а также представитель Службы госбезопасности.

Заседание проходит в закрытом режиме.