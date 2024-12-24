Американские демократам не хватает рождественского настроения из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на опрос Axios-Ipsos.

«Проведение праздников с семьей и друзьями в этом году может оказаться более эмоциональным испытанием, если вы демократ или независимый политик (...) Демократы, скорее всего, ищут праздничного настроения после сложных выборов и триумфа Республиканской партии», — значится в результатах опроса.

Отмечается, что более 61 процента демократов заявили, что время, проведенное с семьей или с друзьями во время праздников, делает их более напряженными. Независимые политики идут сразу за ними с 60 процентами. Между тем, только 39 процентов республиканцев сказали то же самое.

Кроме того, почти каждый пятый демократ (17 процентов) заявил, что его эмоциональное здоровье плохое. Среди республиканцев с таким столкнулось только 7 процентов респондентов.

Однако исследователь общественного мнения и старший вице-президент Ipsos Крис Джексон считает, что несмотря на весь «скрежет зубовный после выборов», люди оценивают свое психическое здоровье практически так же, как и в начале этого года. «Возможно, в предвыборном контексте наблюдалась высокая тревожность, но в целом никаких изменений не произошло», — отметил он.