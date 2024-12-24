Администрация президента США Джо Байдена оставила Соединенные Штаты в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил Член палаты представителей США от Республиканской партии и участник Комитета по иностранным делам Майк Лоулер.

Конгрессмен обвинил команду американского лидера в обострении зарубежных конфликтов. По его словам, все началось с катастрофического вывода войск США из Афганистана, который является наследием Байдена.

«Эта администрация оставила мир в худшем положении, чем получила его в наследство. И это, на мой взгляд, наследие администрации Байдена-Харрис (вице-президент США Камала Харрис — прим.) и [госсекретаря Энтони] Блинкена», — подчеркнул политик.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что окружение действующего президента США Джо Байдена контролировало и ограничивало его действия. По данным источников, ограничения были наложены на то, с кем Байден мог общаться, а также на то, какую информацию он получал от своих приближенных и из других источников. В материале отмечается, что на протяжении всего срока действующего американского лидера его сопровождала команда помощников, чья поддержка была особенно актуальна во время поездок и перед публичными выступлениями.