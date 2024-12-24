Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Конгрессе США обвинили администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов 1 844

В мире
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Конгрессе США обвинили администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов
ФОТО: Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена оставила Соединенные Штаты в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Об этом в интервью Fox News заявил Член палаты представителей США от Республиканской партии и участник Комитета по иностранным делам Майк Лоулер.

Конгрессмен обвинил команду американского лидера в обострении зарубежных конфликтов. По его словам, все началось с катастрофического вывода войск США из Афганистана, который является наследием Байдена.

«Эта администрация оставила мир в худшем положении, чем получила его в наследство. И это, на мой взгляд, наследие администрации Байдена-Харрис (вице-президент США Камала Харрис — прим.) и [госсекретаря Энтони] Блинкена», — подчеркнул политик.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что окружение действующего президента США Джо Байдена контролировало и ограничивало его действия. По данным источников, ограничения были наложены на то, с кем Байден мог общаться, а также на то, какую информацию он получал от своих приближенных и из других источников. В материале отмечается, что на протяжении всего срока действующего американского лидера его сопровождала команда помощников, чья поддержка была особенно актуальна во время поездок и перед публичными выступлениями.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео