Президент Эстонии Алар Карис выразил убеждение, что войны в Эстонии не будет.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ETV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Президента Эстонии спросили по поводу страха у молодежи по поводу возможной войны и необходимости выезжать из страны.

"Я думаю, что нужно отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Это показывают исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", – сказал Карис.

По его словам, Эстония не хотела бы тестировать 5-ю статью договора НАТО или проверять, убегут ли люди, возьмут ли в руки оружие и станут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мысли об этом не возникло", – подчеркнул президент Эстонии.