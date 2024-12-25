В Казахстане упал пассажирский самолет 1 1128

В мире
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
ФОТО: dreamstime

В среду, 25 декабря 2024 года, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) — он упал на территории аэропорта Актау. Об этом сообщает УНИАН.

Воздушное судно следовало из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, РФ), пишет местное издание Orda.

Также сообщается, что незадолго до крушения пилоты подали сигнал тревоги. Самолет несколько раз перед катастрофой кружил над аэропортом, поэтому на взлетной полосе уже находились сотрудники экстренных служб, которые ждали момента приземления.

"По предварительным данным, самолёт пропал с радаров и упал в поле рядом со взлётно-посадочной полосой. Официальных комментариев от ДЧС Мангистауской области пока не поступало. Обстоятельства и причины происшествия уточняются", - пишет СМИ.

Также говорится, что возможной причиной происшествия мог стать отказ оборудования самолета.

Местное издание Tengrinews со ссылкой на Управления здравоохранения Мангистауской области заявляет, что 12 человек, из которых один ребенок, были доставлены в больницу с различными повреждениями.

"На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. На месте работают 14 бригад скорой помощи", - пишет СМИ.

Во время крушения самолета в Казахстане выжили 32 человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

