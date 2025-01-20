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Трамп вступил в должность президента США 1

В мире
Дата публикации: 20.01.2025
BB.LV
Трамп вступил в должность президента США
ФОТО: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал в ходе присяги Трамп.

Дополнительно указывается, что новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность президента США Авраам Линкольн.

Ранее напарник Трампа Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента США в ходе церемонии, проходящей в Ротонде Капитолия. Его присягу принял член Верховного суда США Брет Кавано, назначенный в первый срок Трампа.

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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    20-го января

    Долой Риню.....Трамп наш президент.... Balso par Trampu!!!

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