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Вице-президент США в Мюнхене: главная угроза Европе — не внешние враги, а внутренние 3

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Вице-президент США в Мюнхене: главная угроза Европе — не внешние враги, а внутренние

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене заявил, что главная угроза Европе — не внешние враги, а внутренний кризис ценностей. Он резко раскритиковал политику ЕС, подчеркнув, что США будут отстаивать свободы европейцев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что основная угроза Европе исходит не от России или Китая, а от утраты собственных ценностей. Он подверг жесткой критике политику Евросоюза, отметив, что отказ от демократических принципов и ограничения свободы слова представляют серьезную опасность.

В качестве примера Вэнс привел ситуацию в Румынии, где победа «неудобного» для Брюсселя кандидата вызвала недовольство еврочиновников. Он напомнил, что после Второй мировой войны США и Европа договорились защищать демократию и свободы, но сейчас Вашингтон с тревогой наблюдает за санкциями и блокировками за «язык ненависти». По его словам, в Германии могут оштрафовать за критику феминистов, а в Великобритании местного жителя привлекли к ответственности за молитву у клиники абортов.

Политик заявил, что прибыл в Европу не просто наблюдать, а предложить альтернативу. По его словам, в США произошли перемены, и новая администрация не согласна с нынешним курсом ЕС. Он также отметил, что Вашингтон готов защищать демократические свободы европейцев, несмотря на разногласия с Брюсселем.

Вэнс также прокомментировал ситуацию с румынскими выборами, где итоги голосования отменили после обнаружения в сети рекламных материалов в поддержку пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску. По мнению вице-президента США, демократия не должна быть настолько хрупкой, чтобы ее могло подорвать финансирование политической рекламы из интернета.

Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала сегодня и продлится до 16 февраля. В ней принимают участие около 60 лидеров государств. Среди ключевых событий запланирована встреча Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Дональд Трамп анонсировал возможные переговоры между представителями США, России и Украины в рамках форума. Однако организаторы подчеркнули, что российские чиновники не были аккредитованы, а значит, не смогут присутствовать на саммите.

#сша
27
0

Комментарии (3)

  • MI
    Marija Ivanova
    14-го февраля

    выдал базу

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    Бедная-несчастная евробюрократическая глобалисткая петушня...🤣 Такое вдруг. И в рыло.

    11
    1
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Опа! Оказывается и в США могут быть люди, которые поддерживают демократические ценности. Мне уже начать сомневаться или посмотреть по делам?

    18
    0

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