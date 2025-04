Французские истребители перехватили самолеты РФ возле Латвии

Об этом сообщил Объединенный штаб Вооруженных сил Франции, пишет "Европейская правда".

Как отметили в штабе, самолеты Ил-78 и Ил-20M не соблюдали международные правила полетов.

"Франция остается полностью преданной обеспечению защиты воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

#eAP | #SecuringTheSkies of #NATO.



Rafale scrambled to identify 2 Russian aircraft (IL-78 & IL-20M) off the coast of Latvia failing to conform to international aviation regulations.



France remains fully committed to ensure protection of NATO's airspace.