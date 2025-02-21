Оправдание преступлений РФ в Латвии: полиция отчиталась о проделанной работе

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

В прошлом году было зарегистрировано 47 преступлений, когда лица оправдывали геноцид, преступления против человечества, преступления против мира и военные преступления, а также 16 преступлений, когда разжигалась межнациональная, этническая и расовая ненависть. Также в прошлом году были зарегистрированы три преступления, связанные с разжиганием социальной ненависти и вражды.

Как отмечает Госполиция, эти показатели значительно выше, чем в 2023 году, когда по данным статьям Уголовного закона было зарегистрировано 12 преступлений.

В основном случаи оправдания и прославления военных преступлений фиксировались в общественных местах и социальных сетях.

Начальник Госполиции Армандс Рукс ранее заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что с вторжением России в Украину подход правоохранительных органов и судов к расследованию подобных преступлений и преследованию виновных изменился.

"Не будем наивно думать, что часть представителей общества изменила свои внутренние убеждения. Эти люди либо потребляют другой информационный контент, либо просто живут в иллюзиях. Поэтому со стороны государства есть четкий сигнал о том, что предусмотрена уголовная ответственность, и это приоритетное направление в контексте внутренней безопасности", - подчеркнул Рукс.