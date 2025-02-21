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Оправдание преступлений РФ в Латвии: полиция отчиталась о проделанной работе 1

В мире
Дата публикации: 21.02.2025
LETA
Оправдание преступлений РФ в Латвии: полиция отчиталась о проделанной работе

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

В прошлом году было зарегистрировано 47 преступлений, когда лица оправдывали геноцид, преступления против человечества, преступления против мира и военные преступления, а также 16 преступлений, когда разжигалась межнациональная, этническая и расовая ненависть. Также в прошлом году были зарегистрированы три преступления, связанные с разжиганием социальной ненависти и вражды.

Как отмечает Госполиция, эти показатели значительно выше, чем в 2023 году, когда по данным статьям Уголовного закона было зарегистрировано 12 преступлений.

В основном случаи оправдания и прославления военных преступлений фиксировались в общественных местах и социальных сетях.

Начальник Госполиции Армандс Рукс ранее заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, что с вторжением России в Украину подход правоохранительных органов и судов к расследованию подобных преступлений и преследованию виновных изменился.

"Не будем наивно думать, что часть представителей общества изменила свои внутренние убеждения. Эти люди либо потребляют другой информационный контент, либо просто живут в иллюзиях. Поэтому со стороны государства есть четкий сигнал о том, что предусмотрена уголовная ответственность, и это приоритетное направление в контексте внутренней безопасности", - подчеркнул Рукс.

#полиция #криминал
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Так наш президент Трамп уже объявил, что в войне виновата Украина. Президент гегемона демократии тоже преступник, и его тоже посадите за оправдание преступлений РФ. Лучше идите на дороги с трубочками и в кусты с радарами, там вы сделаете меньше глупостей.

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