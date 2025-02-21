В Балтийском море у Готланда вновь поврежден подводный кабель

В Балтийском море у принадлежащего Швеции острова Готланд вновь поврежден подводный коммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, сообщили в пятницу шведские и финские СМИ.

Финская газета "Hufvudstadsbladet" пишет, что поврежден кабель передачи данных "C-Lion1" финской телекоммуникационной компании "Cinia", соединяющий Хельсинки и Росток, и это уже третий случай его повреждения за последние месяцы.

В "Cinia" агентству "Reuters" сообщили, что на этот раз повреждения кабеля незначительны, и он продолжает работать. Предыдущие случаи повреждения кабеля произошли в ноябре и декабре.

Шведская прокуратура начала предварительное расследование. В четверг вечером на место происшествия прибыло судно шведской береговой охраны, получившее информацию о повреждении.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что инцидент следует рассматривать в контексте ситуации с безопасностью.

"Мы очень серьезно относимся ко всей информации о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море", - написал он в "X".

Как сообщалось, за последние месяцы в Балтийском море было повреждено несколько коммуникационных и электрических кабелей, и инциденты связывают с теневыми флотом России. Для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря создана специальная миссия военных кораблей НАТО.