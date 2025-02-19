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В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам 3

В мире
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

Постпреды стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Сообщается, что соответствующее решение приняли утром 19 февраля. Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

Также сообщалось, что в 16-й пакет санкций ЕС войдет запрет на продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. Об этом агентству Reuters сообщил европейский дипломат. По его словам, в Евросоюзе считают, что российские военные якобы используют игровые консоли для управления беспилотниками.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на операции с портами и аэропортами РФ

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщило, что 16-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрет на осуществление транзакций с некоторыми российскими портами и воздушными гаванями.

Источники передают, что рестрикции также коснутся около 10 банков, которым будет запрещен доступ к международной платежной системе SWIFT. Также в новый пакет планируется включить ограничения против нескольких десятков перевозящих нефть судов, якобы входящих в теневой флот.

Наряду с этим ранее стало известно, что Евросоюз собирается ввести запрет на экспорт хрома и ряда химикатов в рамках 16-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, санкции подразумевают запрет на обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов. При этом отмечается, что новый пакет европейских санкций не содержит полный запрет на российский СПГ.

Также в санкционные списки ЕС в рамках 16-го пакета санкций попадут по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лиц РФ. Рестрикции в отношении юрлиц подразумевают заморозку их активов в Евросоюзе, если такие есть. Физлицам также будет запрещен въезд в государства объединения.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций ЕС планирует запретить вещание восьми российских СМИ в странах объединения.

#евросоюз #россия #санкции
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    ВС РФ вышли на территорию противника.

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  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Так уже российские банки подключаются к SWIFT, какие санкции, уже США договаривается об отмене.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    19-го февраля

    ..а VISA и MasterCard просятся обратно.

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