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Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1 920

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
ФОТО: Global Look Press

Дональд Трамп-младший: приговор Ле Пен подтверждает слова Вэнса о Европе.

Приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, запрещающий ей участвовать в выборах, стал подтверждением слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в Европе. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах! Они пытаются доказать, что Вэнс был во всем прав?» — написал Дональд Трамп-младший.

14 февраля Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что настоящей угрозой Европе выступает отход от их основных ценностей, а не Россия, Китай или кто-либо еще.

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(1)
  • Д
    Дед
    31-го марта

    Да, к сожалению, Европа стала осью зла.

    26
    3

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