Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен

Приговор лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, запрещающий ей участвовать в выборах, стал подтверждением слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократии в Европе. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший в социальной сети X.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах! Они пытаются доказать, что Вэнс был во всем прав?» — написал Дональд Трамп-младший.

14 февраля Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что настоящей угрозой Европе выступает отход от их основных ценностей, а не Россия, Китай или кто-либо еще.