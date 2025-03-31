Трамп и Стармер договорились давить на Путина

Президент США Дональд Трамп договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте британского правительства в заявлении по итогам телефонного разговора двух политиков.

«Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече "коалиции желающих" в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что Трамп будет проинформирован о саммите в формате «коалиции желающих» и возможных форматах отправки европейских войск на Украину.