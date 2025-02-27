Туризм в РФ и Беларусь хотят запретить на государственном уровне. Сейм уже поддержал идею

В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг на оказание туристических услуг в России и Беларуси.

Поправки в закон предложила фракция "Нового Единства". Против законопроекта выступили оппозиционные фракции "Латвия на первом месте" и "За стабильность".

Цель поправок - минимизировать риски возможных нарушений прав человека для граждан Латвии и не допустить их вербовки в пользу России или Беларуси, поясняют авторы законопроекта.

Законопроект будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг. Запрет на оказание указанных туристических услуг в России и Беларуси может быть осуществлен как часть уже установленных международных санкций против этих стран и предотвратить политические и экономические отношения, которые могли бы способствовать агрессии или нарушениям прав человека, пояснили в "Новом Единстве".

"Путешествие в Россию и Беларусь сейчас является вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию", - заявил депутат "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Партия акцентирует внимание на том, что в докладе Службы государственной безопасности за 2024 год указано, что, несмотря на повторные призывы Службы госбезопасности и Министерства иностранных дел в Россию не путешествовать, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023 годом удвоилось - ежемесячно в Россию отправлялось в среднем почти 2000 жителей Латвии.

Авторы предложения уверены, что изменения укрепят внутреннюю безопасность страны.