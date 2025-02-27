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Туризм в РФ и Беларусь хотят запретить на государственном уровне. Сейм уже поддержал идею 5

В мире
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Туризм в РФ и Беларусь хотят запретить на государственном уровне. Сейм уже поддержал идею

В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг на оказание туристических услуг в России и Беларуси.

Поправки в закон предложила фракция "Нового Единства". Против законопроекта выступили оппозиционные фракции "Латвия на первом месте" и "За стабильность".

Цель поправок - минимизировать риски возможных нарушений прав человека для граждан Латвии и не допустить их вербовки в пользу России или Беларуси, поясняют авторы законопроекта.

Законопроект будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг. Запрет на оказание указанных туристических услуг в России и Беларуси может быть осуществлен как часть уже установленных международных санкций против этих стран и предотвратить политические и экономические отношения, которые могли бы способствовать агрессии или нарушениям прав человека, пояснили в "Новом Единстве".

"Путешествие в Россию и Беларусь сейчас является вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию", - заявил депутат "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Партия акцентирует внимание на том, что в докладе Службы государственной безопасности за 2024 год указано, что, несмотря на повторные призывы Службы госбезопасности и Министерства иностранных дел в Россию не путешествовать, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023 годом удвоилось - ежемесячно в Россию отправлялось в среднем почти 2000 жителей Латвии.

Авторы предложения уверены, что изменения укрепят внутреннюю безопасность страны.

#туризм #россия #беларусь # сейм
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Комментарии (5)

  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Может, сразу введем списки "разрешенных стран" и выдавать выездные визы только в "идеологически правильные" направления? А как же демократические ценности и свобода передвижения? Или это только когда надо угодить перед выборами электорату бабушек с хуторов? Вопрос лишь в том, кто следующий – запрет на поездки в Венгрию за слишком независимую политику?

    22
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го февраля

    Всё больше убеждаюсь, что в депутаты в этой стране может попасть только альтернативно одаренный индивидуум, готовый молоть лютую фигню по любому поводу. Может этот даун привести хоть одну цитату, где Белоруссия или Россия "выражают желание" оккупировать Латвию? Не может. Не депутат это, а игрок на кожаной флейте без дырочек: туда дуй - оттуда... ни звука.

    61
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    27-го февраля

    Шапито местное выдает шоу конечно. Ну будут люди через Литву ездить. Просто меньше налогов в местную госкассу.

    58
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го февраля

    Вздор и ложь. Есть статистика завербованных граждан Латвии? Хотите тупо продать рынок пассажирских перевозок "LuxExpress". Уже сейчас они работают в Латвии, выполняя внутренние пассажирские перевозки. Короче как всегда, ни стыда ни совести.

    66
    1
  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    Настолько тупые, что можно вербовать и управлять? Я понимаю когда родня в заложниках, но тут идёт речь о людях которые ездят к родственникам и на могилы. Когда закончится этот бред? Демократия, нееее не слышал

    70
    1
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