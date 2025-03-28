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В Мьянме и Таиланде произошло землетрясение. Масштабные разрушения, людей достают из под завалов 1

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
Deutsche Welle

Магнитуда землетрясения составила 7,7. На территории Мьянмы произошли масштабные разрушения.

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.

Разрушения в Таиланде

Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.

Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.

По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.

#землетрясение #мьянма #тайланд
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Мда. Жесть 🤔 Хорошо нам-на болотах живём. Разве что с жабами потонем.

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