В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

7.7 magnitude earthquake in Myanmar The iconic Ava Bridge in Mandalay has collapsed into the Irrawaddy River #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/VOVSdWIHZ4

Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.

Разрушения в Таиланде

Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.

Earthquake Impact In Bangkok



Massive earthquake rocks Bangkok as well — skyscrapers under construction crumble



So far there has been no official information on potential causalities#Myanmar #earthquake

Video: RT pic.twitter.com/y5WBo9Kv77