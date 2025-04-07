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«Мы можем вас победить, но зачем нам содержать нищих?»: Барщевский — о Латвии (ВИДЕО) 4 2187

В мире
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
«Мы можем вас победить, но зачем нам содержать нищих?»: Барщевский — о Латвии (ВИДЕО)

Видео, опубликованное бывшим советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, привлекло широкое внимание в социальных сетях. В нем представлено интервью с российским адвокатом Михаилом Барщевским, в котором он высказывает пренебрежительное мнение о Латвии и странах Балтии, пишет la.lv.

В частности, адвокат Барщевский (у которого, по слухам, до нападения России на Украину, была недвижимость и ВНЖ в Латвии), говорит следующее:

"У меня много знакомых в Прибалтике, особенно в Латвии. Там такая задница с экономикой, такая задница...Но политики местные настроены воевать с Россией. Кто? Чем? Но народу промывают мозги - сейчас Россия на нас нападёт. Нам нужен ещё один нищий регион? У нас денег нет вас содержать. Нет, завоевать мы вас можем, денег просто нет вас содержать. Где ваша экономика? Где Рижский автомобильный завод? Где ВЭФ? Это всё торговые центры сегодня. Где ваша бумажная промышленность? У вас только картон. Почему? Потому что это самое вредное производство. Что у вас есть, что брать? Шпроты?"

Пренебрежительные высказывания российского адвоката в адрес Латвии вызвали резкую и ироничную реакцию на платформе «Х». Многие комментаторы указывали на нынешнюю ситуацию в России и исторические параллели, которые раскрывают пустоту риторики Барщевского.

«Латвия, Рига, 1939 год. Вскоре после этого прибудут «освободители» из России, которые принесут с собой тот же нарратив», — пишет один из комментаторов.

«Российская элита насмехается над ценностью Латвии — в то время как их собственные города рассыпаются в прах. Барщевский пренебрежительно отзывается о «шпротах», игнорируя нищету в собственной стране. Проекция, да?» кто-то еще добавляет.

Другой продолжает: «Судя по украинскому опыту — они берут все, что не прикручено. Даже унитазы. Стоит ли верить этому человеку?»

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#латвия-россия #мнение
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(4)
  • lg
    lo gos
    7-го апреля

    Всё правильно сказал. Проебалты сами себя уничтожают. Войны нет, а половину населения потеряли. Всё давно просрано и продано.

    105
    9
  • Д
    Дед
    7-го апреля

    Видео с мусорниками в России умиляет, сколько там людей. если не успевают мусор вывозить. Проедь по Латвии, между Лудзой и Зилупе уже целые районы, куда 20 лет не ступала нога человека. Беда не в количестве мусора, а в том, за время независимости люди ушли из свободной Латвии. Прав Борщевский, эта страна сама себя уничтожит, ее не нужно завоевывать.

    128
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го апреля

    Комментарии позабавили - особенно этого придурка, который про унитазы отписался. Это же надо быть таким больным на голову, чтоб верить украинской пропаганде. И да - Барщевский прав, как ни обидно: правящая последние 20 лет либерастная коалиция вогнала страну в нищету.

    158
    9
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Мимо проходил
    7-го апреля

    Где она"либерастная"? Либертариантство за то, чтоб как больше снизить влияние государства и аппарата на жизнь человека и уменьшить этот аппарат дармоедов. Латышское правление это националсоциалилисты с функцией распределения из общего котла. Тут режим бюрократов только возрастает. И наши маленькие бюрократики открывают пасть чтоб им крошечки кинули евробюрократики побольше. От сюда и всякий леваческий социалистический понос заводится типа-"министерство климата и энергетики".

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