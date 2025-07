В частности, адвокат Барщевский (у которого, по слухам, до нападения России на Украину, была недвижимость и ВНЖ в Латвии), говорит следующее:

"У меня много знакомых в Прибалтике, особенно в Латвии. Там такая задница с экономикой, такая задница...Но политики местные настроены воевать с Россией. Кто? Чем? Но народу промывают мозги - сейчас Россия на нас нападёт. Нам нужен ещё один нищий регион? У нас денег нет вас содержать. Нет, завоевать мы вас можем, денег просто нет вас содержать. Где ваша экономика? Где Рижский автомобильный завод? Где ВЭФ? Это всё торговые центры сегодня. Где ваша бумажная промышленность? У вас только картон. Почему? Потому что это самое вредное производство. Что у вас есть, что брать? Шпроты?"

Пренебрежительные высказывания российского адвоката в адрес Латвии вызвали резкую и ироничную реакцию на платформе «Х». Многие комментаторы указывали на нынешнюю ситуацию в России и исторические параллели, которые раскрывают пустоту риторики Барщевского.

«Латвия, Рига, 1939 год. Вскоре после этого прибудут «освободители» из России, которые принесут с собой тот же нарратив», — пишет один из комментаторов.

«Российская элита насмехается над ценностью Латвии — в то время как их собственные города рассыпаются в прах. Барщевский пренебрежительно отзывается о «шпротах», игнорируя нищету в собственной стране. Проекция, да?» кто-то еще добавляет.

Другой продолжает: «Судя по украинскому опыту — они берут все, что не прикручено. Даже унитазы. Стоит ли верить этому человеку?»

Russian lawyer Mikhail Barshchevsky:



"Latvian media is brainwashing the people, 'Russia is going to attack us.' Do we need another impoverished region? We don't have the money to keep you. Of course, we can conquer you, but we don't have the money to keep you.



