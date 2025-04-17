Поездки иностранных делегаций в российскую столицу на мероприятия в честь юбилея Великой Победы – 9 Мая – будут иметь политические последствия. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Европейского союза заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Особый акцент политик сделала на государствах, являющихся кандидатами на вступление в Cоюз. Им настоятельно рекомендовано исключить участие в мероприятиях на территории РФ.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. Они будут иметь последствия. Мы четко дали им это понять», — подчеркнула Каллас.

Наряду с этим глава европейской дипслужбы призвала как можно чаще ездить на Украину, чтобы «демонстрировать Киеву поддержку». Эти визиты, по словам Каллас, желательно сопровождать конкретными обещаниями военной помощи.

Ранее журналистам стал известен список высокопоставленных гостей, подтвердивших свое участие в торжественных мероприятиях, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, посетить российскую столицу в памятные дни намерены председатель КНР Си Цзиньпин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Из числа европейских лидеров намерение прибыть на парад подтвердили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Помимо этого, празднование в Москве внесли свой график зарубежных поездок президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал отдать под трибунал верховного комиссара Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Каю Каллас. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Глава евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», - заявил Володин.