Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный своей дружбой с Владимиром Путиным, является для российского президента "предпочтительным" кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины.

Об этом сам Путин заявил на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула.

Среди прочих тем на встрече была затронута тема возможного участия ЕС в переговорах об окончании войны в Украине. Одна из журналисток спросила, есть ли, по мнению Путина, в Западной Европе политики, с которыми он бы мог вести диалог.

"Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер ФРГ господин Шрёдер", - ответил на этот вопрос президент РФ.

Вслед за этим Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога, но Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил "каких-то гадостей в наш адрес". Россия, по словам Путина, "всегда" разговаривала с ЕС уважительно.

Путин сейчас готов встретиться с Зеленским только в Москве

Среди прочего Путин вновь заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране. Но, по словам президента РФ, для этого должны быть "достигнуты окончательные договоренности, которые будут рассчитаны на длительную историческую перспективу".

При этом официально переговоры РФ и Украины не ведутся - в середине апреля это подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам Путина, премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с ним в Москве передал, что Владимир Зеленский готов к встрече на уровне лидеров стран. "Мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву", - заявил на этот счет глава Кремля.

Киев неоднократно заявлял, что не считает серьезными приглашения РФ и Беларуси о встрече Зеленского с Путиным на территории этих двух стран.

WSJ: Путин лично выбирал для себя удобных переговорщиков в США

В декабре 2025 года американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, из которого следует, что Путин лично лоббировал кандидатуру Стива Уиткоффа как переговорщика по Украине от администрации президента США Дональда Трампа.

По данным WSJ, причинами, по которым Уиткофф "приглянулся" Кремлю, было то, что он больше бизнесмен, нежели политик, и не всегда следует регламентам безопасности спецслужб. Позднее Путину не раз удавалось убедить Уиткоффа встретиться без сопровождения сотрудников ЦРУ, дипломатов и даже переводчика, пишет "Немецкая волна".