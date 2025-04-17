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Более 40% оружия на фронте произведено в Украине - Зеленский 2 752

В мире
Дата публикации: 17.04.2025
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Украина применяет в войне против РФ более 40 процентов оружия собственного производства, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в стране уже изготавливают более тысячи видов вооружений, пишет DW.

Украина использует в оборонительной войне против России более 40% оружия собственного производства. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 16 апреля. "Наша оборонная промышленность уже производит более тысячи видов вооружений: от артиллерийских снарядов до ракет, дальнобойного оружия и наших дронов", - заявил Зеленский перед представителями оборонной отрасли в Киеве.

Президент Украины отметил, что число совместных проектов с зарубежными партнерами в украинской оборонной промышленности растет. "И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы обеспечить свою безопасность - самостоятельно и вместе с партнерами", - сказал Зеленский.

К достижениям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) относятся быстрая модернизация различных типов ударных дронов и производство артиллерийских установок, отмечает агентство dpa.

В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и производстве в стране собственных дальнобойных ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - заявлял украинский лидер.

Киев: Украинский ВПК с начала войны вырос в 35 раз

В феврале текущего года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что за период полномасштабного вторжения РФ возможности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз – с 1 до 35 млрд долларов.

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#война рф и украины #зеленский
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Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го апреля

    И откуда эти 35 миллиардов?

    2
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    17-го апреля

    да ты гонишь, откуда у вас такие мощности?

    4
    2

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