Названа сторона, ответственная за уничтожение в небе Украины пассажирского самолета рейса MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) пришел к выводу, что Россия несет ответственность за сбитый рейс MH17 в июле 2014 года и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO.

Совет ICAO принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года.

Решение принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ICAO, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Сначала ICAO должна обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу.

"Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились в духе доброй воли и в соответствии с конкретным графиком и дали реальные результаты", – поясняет нидерландское МИД.

Что касается Москвы, то она еще летом 2024 года заявила о одностороннем прекращении участия в споре в Международной организации гражданской авиации ICAO.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», и разрушился на несколько частей. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.