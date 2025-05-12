Baltijas balss logotype

Названа сторона, ответственная за уничтожение в небе Украины пассажирского самолета рейса MH17 2 1181

В мире
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Названа сторона, ответственная за уничтожение в небе Украины пассажирского самолета рейса MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) пришел к выводу, что Россия несет ответственность за сбитый рейс MH17 в июле 2014 года и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO.

Совет ICAO принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по поводу сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года.

Решение принято в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ICAO, и "значительное большинство" членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Сначала ICAO должна обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу.

"Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры проводились в духе доброй воли и в соответствии с конкретным графиком и дали реальные результаты", – поясняет нидерландское МИД.

Что касается Москвы, то она еще летом 2024 года заявила о одностороннем прекращении участия в споре в Международной организации гражданской авиации ICAO.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлёта был поражён ракетой серии 9М38, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», и разрушился на несколько частей. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Читайте нас также:
#MH17
1
0
0
39
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го мая

    "Решение принято в понедельник, 12 мая, путем голосования" - дальше можно не читать. Т.е. решение принято без анализа черных ящиков, спутниковых снимков (на которых четко видно, что и откуда взлетало) - просто ГОЛОСОВАНИЕМ! Очередное "хайли лайкли". То есть если сейчас провести в Латвии рекламную кампанию и собрать подписи, что все педерасты должны на брюках вшить ширинки сзади - все передасты немедленно согласятся и пойдут в швейные ателье?

    93
    4
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    13-го мая

    Лично меня такой подход не удивляет

    10
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
Тайваньская авантюра КНР может стать причиной атаки РФ на НАТО
Два авторитарных лидера всегда на связи. Иконка видео
ЕСПЧ признал вину РФ за сбитый над Донбассом «Боинг»
ЕСПЧ признал вину РФ за сбитый над Донбассом «Боинг»
Кремль не стал критиковать резкое заявление Трампа о Путине
Кремль не стал критиковать резкое заявление Трампа о Путине 159
Эпидемия самоубийств в департаменте государственных финансов Франции
Эпидемия самоубийств в департаменте государственных финансов Франции 206
Балтика на прицеле пропаганды РФ в связи с учениями Baltops 2025
Балтика на прицеле пропаганды РФ в связи с учениями Baltops 2025 252
Полный страха вечер в Литве: мужчина угрожал взорвать Сейм, если не получит миллион евро
Полный страха вечер в Литве: мужчина угрожал взорвать Сейм, если не получит миллион евро 1 330

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
В мире
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны 72
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Политика
2
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 2 116
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду
Наша Латвия
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду 109
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео