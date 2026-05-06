И без того хрупкое перемирие на Ближнем Востоке вновь пошатнулось из-за новых ракетных ударов и очередного громкого заявления Дональда Трампа о намерении «стереть Иран с лица земли».

Биржевой рынок нефти и нефтепродуктов отреагировал на эти новости сравнительно спокойно. Как на это отреагирует физический рынок, станет ясно значительно позже, считает эксперты по рынку топлива Алексей Шведов.

На данный момент не зафиксировано новых существенных повреждений инфраструктуры добычи и переработки нефти, которые могли бы повлиять на дальнейшее восстановление.

Спокойствие нефтяного биржевого рынка объясняется тем, что, во-первых, значительная часть негативных для предложения факторов уже учтена в ценах фьючерсов, а во-вторых, для экономик развитых стран со стороны спроса сохраняется серьёзный риск рецессии.

Котировки физического рынка (Platts) на бензин и дизельное топливо с апрельского минимума до конца месяца выросли более чем на 200 долларов за тонну, то есть более чем на 20 центов за литр.

Пока этот глобальный рост цен ещё не полностью отразился на стоимости топлива на АЗС в Латвии — этому мешают инерция и длинные выходные. Поэтому в ближайшие дни на местном рынке, вероятно, ожидается умеренное повышение цен — примерно до 10 центов за литр, если только на мировых сырьевых и финансовых рынках не произойдёт неожиданных потрясений.