Почему комары кусают именно вас: неожиданные причины

Дата публикации: 06.05.2026
Кажется, что одних людей комары игнорируют, а других буквально атакуют. Учёные объяснили, от чего зависит этот выбор — и оказалось, что дело не только в «сладкой крови».

Какие факторы повышают риск укуса комаров

Учёные выяснили, что выбор комаров зависит от группы крови человека, количества выдыхаемого углекислого газа и даже цвета одежды. Некоторые люди из-за генетических особенностей вынуждены чаще страдать от укусов этих насекомых.

Почему комары выбирают определённых людей

Исследователи доказали, что комары ориентируются на сложные химические сигналы. Главным фактором является группа крови: владельцы первой группы (тип O) становятся жертвами укусов гораздо чаще, чем люди с другими группами.

Кроме генетики, важную роль играет уровень метаболизма. Люди с ускоренным обменом веществ выделяют больше углекислого газа, что делает их более привлекательными для насекомых. Также комары реагируют на температуру тела и специфические вещества на коже, такие как молочная кислота.

«Чем больше вы его выделяете [углекислого газа], тем привлекательнее вы для этих членистоногих», — объяснил действие газа профессор Джонатан Дей.

На вероятность стать мишенью комаров влияют несколько факторов, в том числе:

  • Алкоголь: даже небольшое количество напитков делает человека более заметным для насекомых;

  • Физическая активность: спорт и интенсивные движения приводят к усиленному потоотделению, что привлекает комаров;

  • Избыточный вес и беременность: из-за интенсивного дыхания и повышенной температуры тела;

  • Тёмная одежда: насекомые лучше видят людей в чёрном или синем благодаря контрасту силуэта.

Исследователи подчеркивают, что кровь пьют только самки комаров, а отёк и зуд — это ответ иммунной системы на их слюну, пишет bb.lv. Кроме неприятных симптомов, комары остаются опасными переносчиками таких заболеваний, как малярия и лихорадка Денге.

Привлекательность для комаров — это сочетание генетики, физиологии и даже привычек. Полностью избежать укусов сложно, но понимание факторов риска помогает снизить их количество — от выбора одежды до контроля активности и окружающей среды.

